Innviertler(29) starb nach Tauchunfall in Thailand

Um 11 Uhr läuteten die Trauerglocken in Mauerkirchen. In der örtlichen Pfarrkirche fand der Gedenkgottesdienst für Lorenz P. (29) statt. Der Arztsohn arbeitete in der Filiale einer Schweizer Privatbank in Wien. Am Anfang November verunglückte er bei einem Tauchgang auf dem als „Todesinsel“ für Touristen berüchtigten Insel Koh Tao in Thailand schwer.