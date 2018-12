Zwei Snowboarder in Gletscherspalte gestürzt

Zwei Snowboarder - ein 18-jähriger Deutscher und ein 39-jähriger Rumäne - sind am Donnerstag am Stubaier Gletscher in Tirol in eine Gletscherspalte gestürzt. Die beiden Wintersportler hatten den organisierten Skiraum verlassen und waren im freien Gelände abgefahren, berichtet die Polizei. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte umgehend einen Liftangestellten.