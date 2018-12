Im Finale um den Strich liegen die Nerven blank

8. Rapid: 19 Punkte (-3 Tore)

„Im Frühjahr werden wir ein anderes Gesicht haben“, kündigt Sportchef Bickel an. „Jetzt müssen wir dranbleiben.“ Mit dem 1:0 in letzter Sekunde in Innsbruck hielt sich Grün-Weiß zuletzt am Leben, der Glaube ist zurück. Gegen Sturm und die Austria sind vier Punkte ein Muss. Der Druck ist nicht neu, in Hütteldorf schmerzt der Blick auf die Tabelle seit Wochen. Der Klub muss sich mit dem unteren Play-off beschäftigen, rechnete sich auch den drohenden finanziellen Verlust aus. „Unsere kaufmännische Pflicht“, so Geschäftsführer Peschek. „Wir glauben noch an uns.“