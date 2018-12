Fehler-Festival: Einige Patzer im England-Schlager

Bereits 18 Zähler beträgt der Rückstand des achtplatzierten Rekordmeisters Manchester United auf den Stadtrivalen. Die „Red Devils“ gerieten im Old Trafford in der 26. Minute durch einen Kopfball von Shkodran Mustafi (26.), bei dem Goalie David de Gea nicht gut aussah und letztlich das Hawk Eye entscheiden musste, in Rückstand. Dem Ausgleich von ManUnited in der 30. Minute durch Anthony Martial dürfte eine Abseitsstellung von Assistgeber Ander Herrera vorangegangen sein.