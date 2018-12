Arsenal gewinnt Derby, Liverpool siegt spät

Liverpool liegt auch nach der 14. Runde nur zwei Zähler hinter dem ebenfalls noch ungeschlagenen Spitzenreiter und Titelverteidiger Manchester City. Die „Reds“ feierten am Sonntagabend im Merseyside Derby gegen den Stadtrivalen Everton einen 1:0-Sieg in letzter Sekunde, denn Divock Origi erzielte den Siegtreffer erst in der 96. Minute.