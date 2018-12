Wirbel im Sillpark: Polizistin attackiert

Gegen 17.20 Uhr wurde die Polizei in das Einkaufszentrum Sillpark in Innsbruck gerufen, weil es dort zu einem Handgemenge zwischen Angestellten der Sicherheitsfirma und mehreren Personen gekommen sei und dabei auch Personen verletzt worden seien. Beim Eintreffen der Polizei wurden zwei aus Niederösterreich stammende verdächtige Personen (48 und 24) von drei Sicherheitsmitarbeitern am Boden fixiert und schließlich der Polizei übergeben.