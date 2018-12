Hoeneß spricht Klartext über Kahn und Kovac

Große Investitionen

Der Präsident, dessen Wiederwahl erst in einem Jahr ansteht, versprach Investitionen „in größerem Stile“ in den Kader und bestätigte die Gedankenspiele um einen Führungsposten für Kahn. „Ich kann Ihnen versichern, dass der Name Oliver Kahn in unseren Überlegungen eine Rolle spielt. Aber das ist kein Thema für heute und morgen, aber für die nächsten sechs bis zwölf Monate“, sagte Hoeneß, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrats ist.