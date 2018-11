Rose: „Verhandlungen? Nur mit meiner Tochter“

Ausverkauftes Haus, 29.520 Zuschauer: In Salzburg ist alles angerichtet für ein Fußballfest. Nach dem 3:2-Erfolg von Österreichs Tabellenführer in Leipzig zum Europa-League-Start treffen die beiden von Red Bull gesponserten Teams am Donnerstag (18.55 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) in Wals-Siezenheim neuerlich aufeinander. Wie auch schon am 20. September werden viele europäische Augen auf die Partie gerichtet sein. Dazu gehören wohl sicher auch Verantwortliche aus Hoffenheim. Die „Bild“-Zeitung berichtete am Montag, dass ein Wechsel von Salzburg-Trainer Marco Rose im Sommer zum deutschen Bundesligisten immer konkreter werde. Nun meldet sich der Deutsche zu Wort - und sorgt dabei für Lacher.