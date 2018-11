Suchtgift an mehr als 100 Abnehmer verkauft

Im steirischen Haus im Ennstal kam die Polizei einem 19-jährigen Afghanen auf die Spur, der monatelang Marihuana, Speed und Ecstasy verkauft haben soll. An die 100 Konsumenten wurden bisher ausgeforscht, doch die Erhebungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Der Verdächtige - er ist in Haft - legte ein Geständnis ab. Demzufolge war ihm das Geld, das er in Österreich bekam, viel zu wenig.