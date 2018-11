Ex-Ehefrau getreten und verletzt: U-Haft!

Nach wüsten Beschimpfungen am Telefon hatte der Verdächtige seine Ex-Ehefrau am Montagabend in deren Wohnung in Pulkau heimgesucht. Obwohl sich zu diesem Zeitpunkt auch der neue Freund der Frau in den Räumlichkeiten befand, hatte dieser keine Chance, die Gewalttat zu verhindern, berichtete die Polizei.