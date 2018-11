Andreas Gabalier kehrt 2019 auf die Planai zurück

Vier Heimspiele in Schladming hat Andreas Gabalier schon im Rückspiegel - viermal waren die schon legendären Konzerte in seiner steirischen Heimat ausverkauft. Wegen der großen Stadion-Tour im Sommer 2019 in Deutschland und in der Schweiz war die Planai fürs kommende Jahr für den Volks-Rock’n’Roller lange nicht auf dem Radar. Bis eben jetzt.