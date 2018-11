Comeback der Kult-Rocker bei steirischem Label

Drei Viertel der Original-Band

18 Jahre - und mehrere gescheiterte Versuche Corgans, mit anderen Musikern weiterzumachen - später, haben sich nun zumindest drei Viertel der ursprünglichen Band (Bassistin D’arcy Wretzky hat dankend abgelehnt) wieder gemeinsam ins Studio gestellt und ein Album aufgenommen: „Shiny And Oh So Bright, Vol 1. No Past. No Future. No Sun.“ - so der nicht ganz einfache Titel des Werks.