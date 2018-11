Austrias Sax: „Früher durfte ich ja nie schießen“

Ein Sieg, der eine lange violette Durststrecke beendete, erstmals seit dem 30. September (1:0 in Hartberg) konnte die Austria über einen „Dreier“ jubeln. Womit Hartberg überholt wurde, der Abstand zu Rapid und Sturm zumindest bis heute vergrößert wurde.„Nicht die feine Klinge“Der Dreier war für Trainer Thomas Letsch das Erfreulichste: „Es war nicht die feine Klinge, die wir gezeigt haben, aber dafür gibt es Erklärungen.“ Welche? „Klar war die Psyche nach den letzten Spielen nicht die beste, merkte man dies einigen Spielern an, es war auch nicht ganz so einfach, hier einen gepflegten Fußball zu spielen. Aber letztendlich war der Sieg verdient, auch alle Statistikzahlen sprechen für uns.“