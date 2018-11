14 Tage altes Baby von Mutter im Spital ertränkt?

Krankenhauspersonal kämpfte um das Kind

Das Krankenhauspersonal, dem laut Staatsanwalt kein Vorwurf zu machen ist, kämpfte um das Leben des Buben, vorerst gelang die Reanimation. Doch am Donnerstagabend verstarb der Säugling in der Klinik Innsbruck. Schon am Freitagvormittag fand die Obduktion statt. „Todesursache war Ersticken und Ertrinken, in der Lunge des Kindes war Wasser“, so Willam.