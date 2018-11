Bridgestone rüstet Autofahrer

Doch natürlich bringt der Winter nicht nur erschwerte Fahrbedingungen mit sich! Im gleichen Maße wie sich Bridgestone für mehr Sicherheit auf verschneiten Straßen einsetzt, bringt sich das Unternehmen, das zugleich weltweiter Partner der Olympischen Spiele ist, auch im Wintersport ein. So unterstützt der Reifenhersteller wie in den Jahren zuvor den FIS Ski-Weltcup 2018/2019 in Österreich. „Die Herausforderungen beim Autofahren im Winter ähneln denen im alpinen Skisport: In beiden Fällen sind ausgezeichnete Kontrolle, Halt und Sicherheit erforderlich“, so Martin Krauss weiter. „Auch wir bei Bridgestone wollen Menschen sicher an ihr Ziel bringen - egal wie die Bedingungen sind.“