Schiedsrichter spricht wegen Fluchens Elfmeter aus

Noch dazu war es eine Gotteslästerung, die dem Spieler Gianpiero Opsi und seiner Mannschaft zum Verhängnis wurde. In Italien gilt Blasphemie als eine der schlimmsten Sünden. Wohl auch deswegen die hohe Strafe, die der unbedachte Spieler für sein Vergehen zahlen musste. Dies alles geschah nämlich in der 54. Minute. Eigentlich wollte der Mittelfeldspieler sein Team nur antreiben, doch er wählte die falschen Worte. Seine Mannschaft verlor dann 3:2, das entscheidende Tor fiel in der 95. Minute.