Aus diesem Material sollte Ihr Schneidebrett sein

Egal welche Speise Sie zubereiten - so ziemlich alles wandert vorab über das Schneidebrett. Es gehört demnach zu den wichtigsten Küchenutensilien aller, denen etwas an ihrer Arbeitsplatte liegt. Dennoch verschwendet kaum einer, besonders viele Gedanken darüber. Irgendwann lag es am Weg zur Supermarktkasse in den Angebotskörben oder es fand während dem Möbelkauf seinen Weg in den Einkaufswagen. Beim Material entscheiden meistens persönliche Präferenz ohne fachlichen Hintergrund. Den gibt es aber! Hobbyköche sind nun in einer deutschen Fernsehsendung der Frage nachgegangen: Was ist besser Plastik oder Holz? Die überraschende Antwort keines von beiden! Beide haben in den getesteten Kategorien ihre Vor- und Nachteile gezeigt. Wer in den Bereichen Hygiene, Duft und Verfärbung das Beste will, sollte daher zu Edelstahl greifen. Es hält durch seine hohe Materialbeständigkeit Gerüche und Verfärbungen stand, kann einfach in der Spüle gereinigt werden und hält ein Leben lang.