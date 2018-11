Ist das Ihre Traumrolle, Frau Tscheplanowa?

Journalistische Kapazunder aus ganz Europa haben bei ihr angefragt, nachdem die Salzburger Festspiele bekannt gegeben haben, dass Valery Tscheplanowa, 38, im kommenden Sommer die neue „Buhlschaft“ an der Seite von Tobias Moretti spielen wird. Die Chancen auf ein Interview stehen also schlecht. Zunächst sagt ihre Berliner Agentur freundlich ab, dann gehen Mails hin und her, die ein kleines bisschen Hoffnung machen. Am Freitag steht schließlich ein telefonisches Interview im Raum. Aber die Ausnahmeschauspielerin, die beim Theaterpreis „Nestroy“ in der Kategorie „Beste Schauspielerin“ nominiert war, ruft nicht an. Am Samstagabend kommt dann eine Nachricht von ihr. Sie hat über einige Fragen nachgedacht und schickt ihre Gedanken dazu in roter Schrift. Und zwar vom Flughafen, Tscheplanowa ist auf dem Weg nach Wien und wartet gerade auf den Check-in. Wie sie wirklich denkt, lassen jene Fragen erahnen, die sie NICHT beantwortet.