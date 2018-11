Haariges Dessous-Pic lässt Thornes Fans ausflippen

Bella Thornes Fans müssen sich gerade warm anziehen. Die Schauspielerin, die als Disney-Star berühmt wurde, zeigt sich auf Instagram derzeit nämlich am liebsten mit wenig Kleidung am Leib. Ob mit einem „Bikini“ aus Schlagobers oder mit sexy Dessous in einem Meer aus Zuckerln: Bei ihrem letzten Shooting hat die 21-Jährige fast alle Hüllen fallen lassen.