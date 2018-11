Wirbel um Hummels: „Es war alles verschwommen“

„Ich bin heute krank geworden. So ein Spiel war schwer mit einer schweren Erkältung“, gesteht Hummels nach der 2:3-Pleite gegen Dortmund. „Mein Kopf hat ein bisschen zu lange gebraucht in manchen Situationen, das hat man auch gesehen bei zwei Ballverlusten. Das war ganz schlimm. Deswegen habe ich gesagt, das hat so keinen Sinn. Es war ein 50:50-Ding. Es war alles dumpf und verschwommen. Die Trainer wussten natürlich Bescheid. Ich ärgere mich, dass ich nicht schon zur Halbzeit gesagt habe, dass ich rausgehe."