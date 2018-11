Diesen Schutz braucht Ihr Hund im Winter

Aber die Notwendigkeit eines Mantels oder Pullovers hängt noch vom Alter, dem Gesundheitszustand, der Bewegungsintensität sowie dem Körperbau ab. Extrem dünne Hunde frieren stärker, ebenso kleine Hunde, da ihr Bauch boden- und somit kältenäher ist. Einen zusätzlichen Schutz brauchen auch Welpen sowie ältere und erkrankte Hunde, da ihr Immunsystem noch nicht so stark beziehungsweise geschwächt ist. Auch für Hunde, die sportlich gefordert sind, empfiehlt sich eine Kleidung. Sie werden nur für einen gewissen, kurzen Zeitraum auf den Trainingsplatz gebracht, zurück im Auto sinkt ihre Körperwärme rapide ab. Aber auch in den Pausen sollte ein Mantel getragen werden um die Muskelgruppen warm zu halten. Und zu guter Letzt natürlich all jene, die aus optischen Gründen wie etwa für Shows geschoren wurden.



Ob Ihr Liebling zu einen der genannten Kategorien gehört oder nicht - eines haben sie alle gemeinsam: Nämlich ihre empfindlichen Pfoten, die durch Streusalz wie auch Eisboden erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch wenn die Schuhe, Stiefel und Schutzsöckchen anfangs meist als unangenehm empfunden werden, wissen sie die Vierbeiner schon nach kurzer Gewöhnungsphase zu schätzen. Für all jene, die sich überhaupt nicht mit der Beinbekleidung arrangieren können, gibt es eine Pflegecreme um die Verletzungen und Schmerzen so gering wie möglich zu halten.