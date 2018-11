Fantasy Bra: 2100 Diamanten funkeln für Elsa Hosk

Große Ehre für Elsa Hosk: Der blonde Engel kommt heuer bei der großen Victoria‘s-Secret-Show in die Ehre, das Prunkstück der Kollektion zu tragen. Und das hat es wahrlich in sich: Am Fantasy Bra 2018 funkeln 2100 Diamanten, wer sich das edle Teil kaufen möchte, muss eine Million dafür auf den Tisch blättern.