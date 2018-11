Nach Aufstieg: Nürnberg-Kapitän fordert Sex-Verbot

Hintergrund: Auf Nürnberg wartet nach der Pokal-Schlacht schon die nächste anstrengende Aufgabe. Das Spiel in Augsburg am Samstag ist die dritte Partie ins sechs Tagen. Deshalb forderte Behrens gleich nach dem Aufstieg von seinen Kollegen, sich die Kräfte gut einzuteilen. „Jetzt muss jeder viel schlafen, gut essen - und die Frau ein paar Tage in Ruhe lassen“, so der Mittelfeld-Abräumer in der Bild-Zeitung. „Dann werden wir schon wieder die Power haben am Samstag.“ Was wohl sein Ösi-Kollege Georg Margreitter davon hält? Fest steht: Behrens wird das verhängte Sex-Verbot wohl nicht kontrollieren ...