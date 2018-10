Retter-Ehrenamt sticht bei Bewerbung um Landes-Job

Bisher wenige Entscheidungsfälle

Was ist daraus geworden? Nennen wir es einen Sickerprozess: Bei den um die 800 Neuaufnahmen pro Jahr (bei etwa 20.000 Beschäftigten) wurde der Bonus im Jahr 2017 bei 18 Personen schlagend und heuer bei fünf. Ausschlaggebend wird der Bonus ja nur bei gleicher Qualifikation und möglicherweise kommt so ein Gleichstand mit so einem Entscheidungskriterium einfach von vornherein nicht so oft vor.