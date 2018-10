Wird „Simpsons“-Held Apu aus der Serie gestrichen?

Apu soll jetzt ganz aus „Simpsons“ getilgt werden

Wie das Filmportal „Moviepilot“ am Samstag berichtet, will man beim „Simpsons“-Schöpfer FOX die Debatte, ob Apu eine rassistische Figur sei oder nicht, nun auf eine recht unelegante Weise beenden. Apu soll schlicht und einfach aus der Serie entfernt werden - laut Insidern möglichst still und heimlich, damit sein Abgang die Debatte nicht noch einmal anfacht.