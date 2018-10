Milchkönigin will Landwirte vor den Vorhang holen

„Krone“: Wieso ist Ihnen das Thema Milch so wichtig?

Tina Ausstaller: Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, wir haben unter anderem Kühe, darum liegt mir die Landwirtschaft sehr am Herzen. Ich möchte die Landwirte in der Öffentlichkeit mehr in den Mittelpunkt rücken - auf die gute Qualität unserer selbst produzierten und oft innovativen Produkte kann man nämlich echt stolz sein!