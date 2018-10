Elke Winkens: „Ich wurde zweimal vergewaltigt“

Grund dafür, dass sie nach so langer Zeit ihr Schweigen bricht, sei die „Causa Rafreider“. Diese Art, Menschen „öffentlich an den Pranger zu stellen“, erinnere sie an das „tiefste Mittelalter“, zeigt sich Winkens über die aktuellen Ereignisse geschockt. Denn die „neue Macht, die wir Frauen gerade gewinnen“, sollte nicht dazu missbraucht werden, „um jemand anderen kleinzumachen, zu degradieren oder gar zu vernichten“. Und so ist sie sich sicher, dass „#Metoo sich nicht nur gegen Gewalt an Frauen“, sondern auch „gegen Gewalt an Männern“ richten sollte, „denn Gewalt generell ist verheerend“.