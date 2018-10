Eltern würden am liebsten Winterzeit beibehalten

Erhöhtes Risiko am Schulweg

Im Dachverband der Elternvereine sieht man das jedoch anders und hat auch ein Argument dafür, warum man lieber die permanente Winterzeit lieber hätte, nämlich das erhöhte Unfallrisiko für Kinder, die auf dunklen Wegen in die Schule gehen müssen. „Diese Gefahr ist real und vermeidbar“, so Vorsitzende Evelyn Kometter am Donnerstag.