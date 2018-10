Musikum Grödig feierte mit „Adiemus“ 40.Geburtstag

Doppelt Grund zum Feiern hat heuer das Musikum. Seit 70 Jahren wird in Salzburg musiziert, getanzt und gesungen, seit 40 Jahren in Grödig. Am gestrigen Mittwochabend sorgte das größte Projekt der Flachgauer Talente mit 100 Mitwirkenden - das Werk „Adiemus“ von Karl Jenkins - für Begeisterung bei den 400 Gästen.