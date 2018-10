Iglesias und Kournikova: Pikante Enthüllungen

Sex zum Frühstück

Doch wie sieht es eigentlich in Sachen Sex bei den Langzeit-Partnern aus? Halten die Zwillinge ihre Eltern etwa so auf Trab, dass im Schlafzimmer Flaute herrscht? Wie der Frauenschwarm in der britischen TV-Show „Lorraine“ ausplaudert, ist genau das Gegenteil der Fall! Schon am frühen Morgen gehe es bei dem Paar heiß zur Sache. „Das ist genau das, was ich zum Frühstück mache!“, verrät Enrique. Tatsächlich habe er jetzt „mehr Sex als je zuvor“. Weniger sei da nichts geworden.