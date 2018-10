Austria-Rechnung mit neuer Arena geht bisher auf

So steigt das ÖFB-Cup-Endspiel bis 2022 in Wien-Favoriten. Die Frauen-Champions-League wird ihr Endspiel 2020 in der Generali Arena bestreiten. Die Austria-Spielstätte könnte auch Heimspiele Österreichs in der EM-Qualifikation beherbergen, wie der ÖFB diese Woche vermeldete. Das Freundschaftsspiel gegen Schweden stieg bereits dort. Klub und Fußballbund waren sehr zufrieden. Die großen Gegner würden natürlich im Happel-Stadion gastieren, betonte Kraetschmer. Inwiefern Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck als Bundesländer-Stadien dann Vorteil genießen, bleibt offen. Für die Violetten sind Länderspiele ein Zubrot: „Es trägt auch zur wirtschaftlichen Rechnung bei, dass wir solche Veranstaltungen haben wollen.“