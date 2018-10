Kritik für nackte Kim Kardashian

Milliardengeschäft Kosmetik

Für Kim Kardashian und ihre Schwestern ist Kosmetik mittlerweile eine, wenn nicht die lukrativste Einnahmequelle neben ihrer Reality-Show „Keeping Up with the Kardashianas“. Ihre kleine Schwester Klyie Jenner ist mit ihren Make-up-Produkten so erfolgreich, dass sie mit nur 20 Jahren laut dem US-Magazin „Forbes“ kurz davor steht, jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt zu werden.