Das ist der neue Kindle Paperwhite

Ob auf Reisen, in der Bahn oder einfach für Zuhause: Viele Menschen setzen beim Lesen auf digitale Alternativen. E-Reader bringen viele Vorteile mit sich: Sie können jedes beliebige Buch herunterladen und unterwegs lesen. Statt schwerer Bücher haben Sie nur ein Gerät zu Transportieren, welches zudem kaum Platz wegnimmt. Außerdem können Sie die Helligkeit so einstellen, dass die Augen während des Lesens nicht belastet werden. Noch dazu kann man die Schriftgröße so einstellen, dass auch Menschen mit Sehbehinderung ein tolles Leseerlebnis haben.