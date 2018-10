Krebs-Überlebender muss US-Restaurant verlassen

„Bin noch nie so behandelt worden“

Für Donuts und ein Getränk sei er in einer Raststätte in Walterboro, im US-Bundesstaat South Carolina, eingekehrt, erzählte Kirby gegenüber dem TV-Sender „ABC“. Kurz, nachdem er sich hinsetzte, sei allerdings die Managerin gekommen, habe ihn in ihr Büro zitiert und ihn aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Er würde mit seinem Aussehen die Kunden verjagen. Sie habe ihm die Option gegeben, ein Tuch über das Gesicht zu legen doch Kirby fragte zu recht, wie er dann noch essen solle. Erniedrigt und mit Tränen in den Augen habe der 65-Jährige daraufhin das Lokal verlassen. „Ich bin noch nie so behandelt worden. Niemals“, so Kirby.