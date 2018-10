ORF 2: Aus „Daheim in Österreich“ wird „Studio 2“

Die ORF-Vorabend-Sendung „Daheim in Österreich“ gibt ihr Vagantendasein auf: Das werktägliche Magazin übersiedelt in ein Studio und heißt dazu passend ab 7. Jänner 2019 „Studio 2“. Auch das Moderatorenteam wird neu, teilte der ORF am Dienstag mit: Künftig sind alternierend Verena Scheitz und Norbert Oberhauser bzw. Birgit Fenderl und Martin Ferdiny - im Wochenrhythmus - zu sehen.