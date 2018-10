78-Jähriger stürzte über steilen Hang und starb!

Der 78-Jähriger aus dem Bezirk Kitzbühel war am Montag mit einem Angestellten (31) mit Holzarbeiten auf einem Waldweg im Bereich Wildbachgraben in Aurach beschäftigt. Die beiden begannen gegen Mittag gemeinsam zu arbeiten, wobei jeder selbständig am Werk war und kein Sichtkontakt bestand. Als der Angestellte gegen 14.50 Uhr die Arbeiten beendete und zum Auto ging, fand er unterhalb des Weges die Kappe des 78-Jährigen und begann nach ihm zu suchen. Er fand den Mann schließlich rund 70 Meter unterhalb des Weges regungslos liegend auf und setzte daraufhin sofort einen Notruf ab.