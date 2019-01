Kriegs-Löwe aus Syrien fand endlich Gefährtin

Neustart im 1250 Hektar großen Großkatzenrefugium

Die „Vier Pfoten“-Experten in „Lionsrock“ werden die Anbahnungsversuche der beiden Tiere genau beobachten. In der Vergangenheit hat das Team des südafrikanischen Großkatzenrefugiums bereits fünf Löwenpaare sozialisiert und weiteren 15 Löwen beim Anschluss an unterschiedliche Rudel geholfen. Dabei folgen die Experten einem strengen Anti-Zucht-Programm. „Rund 100 gerettete Großkatzen leben in ‘Lionsrock‘. Sie kommen von Zoos, Zirkussen und dubiosen Züchtern zu uns. Großteils haben sie unter furchtbaren Haltungsbedingungen gelitten. Unsere Aufgabe ist es, diesen Tieren ein friedliches restliches Leben in artgemäßer Umgebung zu bieten. Was wir nicht wollen, ist das Züchten in Gefangenschaft fortsetzen“, so Hildegard Pirker, Cheftierpflegerin und Leiterin der Tierschutzabteilung in „Lionsrock“.