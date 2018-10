„Auch bei einem Test muss man voll liefern!“

Diese Saison bei Leverkusen in fünf der bisherigen sieben Bundesliga-Spiele in der Startelf, beide Cupspiele absolviert, in der Nationalmannschaft bis Sommer in fünf der sechs Spiele von Franco Foda erste Wahl im Herbst, aber gegen Bosnien und Nordirland nur Ersatz - so sehr es für Aleksandar Dragovic beim Klub läuft, so wenig klappt es derzeit beim Team. Der 27-Jährige (67 Länderspiele/1 Tor) über Gründe und Ursachen: