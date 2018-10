0:3! Deutschland „eine einzige Verunsicherung“

Entscheidung nach Konter

Die Verunsicherung konnten die Deutschen auch in Halbzeit zwei nicht ablegen - wenngleich es spielerisch, nicht zuletzt durch die Einwechslungen von Leroy Sane und Julian Draxler, besser lief. Wirklich zwingend wurde das DFB-Team allerdings selten. So vergab etwa Sane in der 65. Minute eine fast 100-prozentige Möglichkeit, viele klare Chancen gab‘s dann aber nicht mehr. Und in der 87. Minute dann die Höchststrafe: Julian Draxler verstolperte den Ball, so starteten die Oranjes einen schnellen Konter, den Memphis Depay von der Fünf-Meter-Grenze abschloss. Der Ball ging mit etwas Glück über den Fuß von Manuel Neuer ins Tor - 2:0 für Holland.