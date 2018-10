„Weißer Ring“ hilft Opfern von Verbrechen

Tag der offenen Tür am Donnerstag

Vor Gericht treffen viele einander wieder. Manchmal gibt es eine ehrliche Entschuldigung, manchmal eine miese Lüge und oft bleiben Opfer im hektischen Prozessalltag überhaupt auf der Strecke. Denn nicht alle wissen, dass ihnen Hilfe zusteht. „Wir würden uns wünschen, dass die Polizei uns aktiv verständigt, wenn ein Opfer uns braucht“, fordert Tilly. Derzeit scheitert das noch am Datenschutz. Auch das Budget ist ein Problem. Das fünfköpfige Team in Kärnten - unter ihnen Anwalt Bernd Peck und Sozialbetreuerin Natalia Russinova - arbeitet ehrenamtlich, ist auf Spenden angewiesen. Um auf die Bedeutung des Engagements hinzuweisen, lädt man morgen, 11. Oktober, zwischen 10 und 16 Uhr in das bescheidene Büro in der Villacher Straße 83 in Klagenfurt.