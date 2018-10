Harnik: Muskelverletzung bereitet weiter Probleme!

Woher die Probleme genau kommen, ist nach wie vor unklar. „Ich will da keine Mutmaßungen anstellen“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Dienstag. In einem Testspiel am Freitag wird Harnik jedenfalls nicht zum Einsatz kommen. Wie lange der Angreifer danach noch ausfällt, ist offen. Werder liegt nach sieben Runden überraschend auf dem vierten Tabellenplatz. Nächster Gegner ist am 20. Oktober auswärts Schalke 04.