Selbst ist der Mann: So werden Sie gastrosexuell

Immer mehr Männer zieht es in die Küche. Damit ist allerdings nicht der Griff zum Tiefkühlfach gemeint, sondern richtiges Kochen. Laut einer aktuellen Studie stehen mit 54 Prozent zwar immer noch mehr Frauen am Herd, aber die Männer haben in den letzten Jahren stark aufgeholt. Mittlerweile schwingt jeder Dritte den Kochlöffel. Und unter denen zeichnet sich auch der Trend zur Gastrosexualität ab. Was auf eine Form von Sex schließen lässt, ist es auch.



Das Online Lexikon Urban Dictionary definiert es als Eigenschaft von Männern, für die Kochen ein Hobby ist mit dem auch gerne Freunde und die Partnerin beeindruckt werden. Und das entspricht auch dem aktuellen Zeitgeist der Frauen. Denn für viele hat bei der Partnerwahl die Begabung zu Kochen denselben Stellenwert wie Aussehen, Persönlichkeit oder Einkommen. Für Gastrosexuelle ist Essen eine Gaumenerotik - ein sinnliches Vergnügen, bei dem immer auch eine sexuelle Spannung entsteht. Das erklärt auch, warum es mehr als bloß ein Hobby unter vielen anderen ist. Entstanden ist der Trend übrigens durch die zunehmend voll berufstätigen Frauen. Die verwaiste Küche wurde irgendwann von den Männern entdeckt und die Erkenntnis gewonnen, dass Kochen aufregend sein kann und es sexy ist, eine Frau kulinarisch zu verwöhnen. Einen wesentlichen Teil haben auch die männerdominierten Kochshows beigetragen. Sie zeigen deutlich, dass kochbegeisterte Männer nicht verweichlicht sind und liefern coole Vorbilder mit denen man(n) sich identifizieren kann. Ähnlich wird es sich mit den nachfolgenden Büchern verhalten, denn sie wurden eigens für Männer konzipiert und beinhalten entsprechende Rezepte. Also mehr deftiges Fleisch als Salatblätter.