Kühbauer: „Wir haben aufgehört Fußball zu spielen“

Und nach der Pause kaum noch Luft zum Atmen. „Wir haben es nicht geschafft, das 1:0 in die Pause zu bringen“, sah Kühbauer den Knackpunkt im raschen Ausgleich. Dann ging die 1:3-Niederlage letztlich auch in Ordnung. Der Schaden in der Europa League hielt sich aber zumindest in Grenzen. Weil sich Spartak Moskau und Villarreal mit einem 3:3 die Punkte teilten. Damit führen jetzt die Rangers die Gruppe G in der Europa League an, gefolgt von Rapid. Da ist nichts verloren. Spieler enttäuscht