Ein anderes Thema: Heuer im Sommer schaute es so aus, als gäbe es mehr Spaltenstürze auf den heimischen Gletschern. “Es waren exakt 73 Unfälle bei Hochtouren zwischen Mai und Ende August in unseren Bergen, wobei eine Person ums Leben kam. Unsere Unfallstatistik zeigt, dass sechs Prozent dieser Hochtourenunfälle tödlich enden, vor allem dann, wenn man ohne Seilsicherung auf Gletschern unterwegs ist. Und wir reagieren sofort mit einer Präventionsmaßnahme„, so Gabl. Regelmäßig veröffentlicht das Kuratorium mit Unterstützung von Alpinpolizei und Bergrettung das Jahrbuch “Analyse:Berg„ mit Unfallanalysen. Gabl: “Denn am meisten lernt man aus Unfällen!„ Das gesammelte Wissen wird mit allen Bergbegeisterten geteilt. Denn regelmäßig veröffentlicht das Kuratorium für alpine Sicherheit spezielle Fibeln, zu Themen, wie etwa Wandern, Skitouren, Erste Hilfe, Lawinenkunde, Klettern und mehr. “Unsere Eiskletter-Fibel verschafft somit Einsteigern, als auch geübten Kletterern einen Überblick über die Vorbereitung, das Material, die Kletter- und Sicherungstechnik. Wie sich Wetter und Temperatur auf die Eisbeschaffenheit auswirken sowie Tipps zur Taktik bis hin zu psychologischen Aspekten", stellt Geschäftsführerin Dagmar Walter eine Fibel als Beispiel vor. Auch Experten profitieren von der Arbeit des Kuratoriums, welches Empfehlungen und Standards etwa für den Klettersteigbau veröffentlicht und alljährlich die Alpinmesse in Innsbruck veranstaltet.