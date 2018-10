Warum Vanessa Mai immer freizügiger wird

Fakt ist: Nicht alle Fans sind begeistert von so viel Freizügigkeit. „Helene zeigt sich so nicht. Sie kann im Gegensatz zu der Mai singen und zwar ohne Playback“, moniert ein Fan neben dem sexy Pic. „Das ist nicht die Vanessa Mai, die ich mal aufgrund ihrer natürlichen Art gut fand“, stellt ein anderer fest. Und ein anderer meint: „Vorbild? Leider nicht mehr ... die neue Miley Cyrus in ihren hochfragwürdigsten Zeiten.“