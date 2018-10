Moderator schockt mit Spiel „Schwanger oder dick?“

„Wollen niemanden verletzen“

Kurz vor Ausstrahlung der Sendung am Samstagabend zog der Kölner Sender die Notbremse. Die Szene wurde rausgeschnitten und war nicht zu sehen. „Selbstverständlich wollen wir niemanden verletzen“, teilte RTL mit. „Chris Tall will auf Vorurteile aufmerksam machen und damit zum Nachdenken anregen. Natürlich humorvoll, er ist Comedian.“ Doch auch die anderen Szenen des „Vorurteile-Quiz“ kamen nicht gut an. Ein junger Mann mit Lederjacke, zerrissener Jeans und Baseballcap wurde zum „Hartz-IV-Empfänger oder Unternehmer?“, ein junger Mann mit blonden Haaren und Designer-Shirt wurde für die Frage „Schwul oder hetero?“ gemustert.