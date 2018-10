Lohan: Prügel-Attacke von Flüchtlingsmutter

Nächstenliebe, Selbstdarstellung oder vielleicht sogar böse Absicht? Wenn man sich das Instagram-Video, das Lindsay Lohan auf ihrem Profil live streamte, anschaut, weiß man nicht recht, was man denken soll. In vermeintlich guter Absicht näherte sich die Schauspielerin in der Nacht auf Sonntag in Frankreich einer, laut „Daily Mail“ syrischen, Flüchtlingsfamilie, die in der Kälte im Freien schlafen musste. „Ich möchte euch einfach nur eine Familie zeigen, die ich getroffen habe. Eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien, über die ich mir wirklich Sorgen mache. Sie brauchen wirklich Hilfe“, hört man Lohan in dem Clip, der oben zu sehen ist, sagen.