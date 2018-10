Alles für das Dinner mit der Familie

Langsam nähern wir uns wieder der besinnlichen Zeit des Jahres. Der Alltagsstress und -Sorgen werden durch intensive Zeit mit Familie und Freunden ersetzt. Die verbringt man nicht wie im Sommer an Hotspots an der Donau oder mit coolen Freizeitaktivitäten, sondern gemütlich Zuhause. Bei einem schönen Glas Wein und einem herzhaften Braten zelebriert man schöne Abende mit ganz besonderen Menschen. Und was Sie für Ihr Festessen brauchen, finden Sie hier.