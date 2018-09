Boots-Drama: Bundesheer und Feuerwehr im Clinch

„Es wurden nur Decken angefordert“

Beim Bundesheer verwies man am Mittwoch zunächst auf die laufenden Ermittlungen, am Donnerstag gab es dann aber doch eine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Zwar setzte das Heer selbst nie einen Notruf ab, dennoch stellte Pressesprecher Bauer die Frage in den Raum, warum die Feuerwehr keinen Großalarm ausgelöst habe. „Wir wissen, dass die Feuerwehr einen Notruf angefordert hat, allerdings liegen uns auch Informationen vor, dass die Feuerwehr dabei nur Decken angefordert hat. Warum die Feuerwehr nicht einen Großalarm ausgelöst hat, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.“