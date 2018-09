DAS bedeutet die Deutsche EM 2024 für Österreich!

Generell dürfte der Fußball in Deutschland mit dem Zuschlag für die EM 2024 relativ schnell aus seiner Depression herauskommen, in die er durch das Vorrunden-Aus bei der WM in Russland im heurigen Sommer gerutscht war. Das sollte den deutschen Klubs und damit auch den österreichischen Legionären in Deutschland in nächster Zeit wieder ordentlich Auftrieb geben.